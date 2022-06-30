2022/06/30 | 17:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الفياض: الحشد الشعبي لن يكون أداة بيد حزب أو تحالف أو جهة سياسية » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 17:13

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