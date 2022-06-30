الفياض: الحشد لن يكون أداة بيد حزب أو تحالف أو جهة سياسية

2022/06/30 | 17:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ▪️الحشد الشعبي لن يكون أداة بيد حزب أو تحالف أو جهة سياسية ▪️مهمة الحشد الشعبي...

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