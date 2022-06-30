لجنة برلمانية توجه دعوة للحكومة بشأن مخيم كندالا

2022/06/30 | 17:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..دعا رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب شريف سليمان، الخميس، الحكومة ووزارة الهجرة والمهجرين إلى الإسراع بإرسال المساعدات الإنسانية إلى مخيم باجد كندال بمحافظة دهوك.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال سليمان في حديث لوكالة / المعلومة /، ان “هناك خسائر في مخيمات النازحين حيث […]

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