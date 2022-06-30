الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في بناية وسط بغداد

2022/06/30 | 17:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع ببناية تجارية في منطقة باب المعظم وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته خبر برس (واخ)، أن “فرقها تمكّنت من إخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كمخازن للمفروشات والملابس في منطقه باب المعظم مدخل شارع الرشيد وسط بغداد”.

وأضافت البيان، أن “فرقها استنفرت وطوقت النيران من محاور عدّة ونفّذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط البناية المحترقة لتنهي أعمال الإخماد والتبريد من دون تسجيل خسائر بشرية فقط خسائر مادية متوسطة”.

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