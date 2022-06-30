2022/06/30 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، أن الحصة المائية للخطة الزراعية الحالية ومحطات الإسالة مؤمنة بالكامل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الحمداني عقد أجتماعاً في إدارة سدة الهندية بمحافظة بابل لمتابعة الإطلاقات المائية على نهر الفرات من خلال منظومة سدة الهندية، وضم الأجتماع المستشار الفني للوزارة وعدد من المديرين العامين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".

وقال الوزير إن "سدة الهندية تعد من أهم منظومات التوزيع والسيطرة على نهر الفرات كونها تساهم بتوزيع الإطلاقات المائية إلى محافظات الفرات الأوسط".

وأضاف أن "الحصة المائية للخطة الزراعية الحالية ومحطات الإسالة مؤمنة بالكامل وأن الوزارة حريصة على إيصال الحصص المائية إلى جميع المحافظات وبعدالة".

وبين أن "التجاوزات بمختلف أنواعها تؤثر على الحصة المائية لمحافظات الذنائب"، داعياً الجميع إلى "التعاون لتجاوز الشحة المائية التي تمر بها البلاد".

وأشار إلى أن "ملاكات الوزارة في عموم البلاد تبذل جهود إستثنائية لإيصال المياه الى جميع المستحقين وبعدالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد: الحصة المائية للخطة الزراعية الحالية ومحطات الإسالة مؤمنة بالكامل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد: الحصة المائية للخطة الزراعية الحالية ومحطات الإسالة مؤمنة بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).