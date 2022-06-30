المخبر السري!؟ - محمد علي الشبيبي

2022/06/30 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الشبيبي موضوع تناولته قبل سنوات آملا في نشره لما وجدت فيه من أهمية، ليس كرد على "كتبة التقارير" وإنما كنصيحة وضرورة لمن يهتم بتقاريرهم، للاستفادة منه وعدم الوقوع وتكرار أخطاء مدمرة سبق ووقع بها كثيرون.



ولكن لا أدري أي خطأ ارتكبته أثناء مراجعتي له فاختفى من شاشة التلفون، ولم أعرف كيف أستعيده حينها، وتكاسلت في إعادة كتابته.



لا يخفى على العراقيين دور وحقارة كتبة التقارير وخاصة في أيام حكم البعث.



ففي العه ......





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