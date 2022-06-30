القضاء يقرر استقـدام مدير عام تربية نيـنوى الأسبـق

2022/06/30 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهـة: استقـدام مديرعام تربية نيـنوى الأسبـق لمخالفتها تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المديرالعام لتربية نينوى الأسبق؛ لامتناعها عن أداء واجبات وظيفتها.دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في حديثها عن أمر الاستقدام، بأَّنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام الأسبق لتربية نينوى؛على خلفيَّة قيامها […]

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