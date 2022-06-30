إقليم كردستان.. اعتقال شخص ثري بتهمة خداع الفتيات

2022/06/30 | 18:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم القبض عليه بأمر من القاضي.

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