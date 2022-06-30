تقرير جديد: الجيش الامريكي انتهك اتفاقيات جنيف بخصوص المدنيين في العراق وسوريا

2022/06/30 | 18:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لموقع ( تكساس ناشيونال سيكيورتي ريفيو) ان الجيش الامريكي انتهك اتفاقيات جنيف الخاصة بقوانين الحرب فيما يتعلق بحماية المدنيين في المناطق الحضرية وقد بدا ذلك واضحا في الكارثة التي تسبب بها في عمليتي تحرير الموصل العراقية والرقة السورية .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر […]

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