دراسة: مبدأ التوازن لحكومة الكاظمي يمكن أن يكون قاعدة للعمل الخارجي

2022/06/30 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت دراسة جديدة، مبدأ التوازن لحكومة

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحول مدى

إمكانية اعتمادها كقاعدة للعمل

الخارجي.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع

"تريندز"، أعدها الأكاديمي والباحث

السياسي احسان الشمري

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