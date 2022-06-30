صحفي لبايدن: هل ستطلب من ملك السعودية وولي العهد زيادة إنتاج النفط؟.. هكذا رد

2022/06/30 | 18:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، لدى سؤاله في مؤتمر صحفي عقده في إسبانيا عما إذا كان سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبدالعزيز، زيادة إنتاج النفط خلال زيارته للمملكة العربية السعودية المقررة الشهر المقبل، إنه "لن يطلب منهما ذلك".

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