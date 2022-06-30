العراق يغرق رويدا في مستنقع رواتب الموظفين وامتيازات المسؤولين والتوظيف السياسي

2022/06/30 | 18:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يتحدث الناشط العراقي باقر العراقي عن خطر اقتصادي كبير يداهم العراق، حيث رواتب دون...

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