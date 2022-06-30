النزاهة تصدر أمر استقدام بحق المدير العام لتربية نينوى الأسبق

2022/06/30 | 18:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لتربية نينوى الأسبق، لامتناعها عن أداء واجبات وظيفتها.

عن أمر الإستقدام، دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في حديثها، بأَّنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام الأسبق لتربية نينوى،على خلفيَّة قيامها باختيار الدعوى المُباشرة عند إحالة عقدٍ خاصٍّ بتجهيز السيَّارات إلى إحدى الشركات، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمة خالفت تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014).

الدائرة أضافت إنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقدام، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل.

ممَّا تجدرُ الإشارة إليه أنَّ الهيئة سبق أن أعلنت خلال العام الحالي استقدام عددٍ من المسؤولين في محافظة نينوى، من بينهم رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق، والنائب الأول لمُحافظ نينوى وقائممقام قضاء الموصل السابق.

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