بوتين: ليس لدينا قيود على تصدير الأسمدة والأغذية والحبوب من أوكرانيا

2022/06/30 | 18:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تقيد بأي شكل من الأشكال تصدير الأسمدة والمواد الغذائية، كما أنها لا تعرقل عملية نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.وأضاف بوتين - خلال اجتماعه مع نظيره الإندونيسي جاكو ويدودو، اليوم …

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