امتداد تقدم عربون صداقة للتيار الصدري

2022/06/30 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اتصالات ولقاءات تحمل طابع الكتمان، بدأت تنتظم بين أنصار صدريين، وشباب محسوبين على التيار...

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