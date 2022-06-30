مدير عام تربية نينوى الأسبق يخالف تنفيذ تعليمات العقود الحكومية

2022/06/30 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 30 حزيران 2022، عن صدور أمر استقدام بحق المدير...

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