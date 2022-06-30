النزاهـة تعلن استقـدام مدير عام تربية نيـنوى الأسبـق

2022/06/30 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهـة، اليوم الخميس، صدور امر استقـدام بحق مدير عام تربية نيـنوى الأسبـق.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم صدور امر استقـدام بحق مدير عام تربية نيـنوى الأسبـق لمخالفته تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة".

وبينت أن "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام الأسبق لتربية نينوى؛على خلفيَّة قيامها باختيارالدعوى المُباشرة عند إحالة عقدٍ خاصٍّ بتجهيز السيَّارات إلى إحدى الشركات"، موضحة أن "المُتَّهمة خالفت تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)".

وأضافت أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل".

وأشارت إلى أنها "سبق أن أعلنت خلال العام الحالي عن استقدام عددٍ من المسؤولين في محافظة نينوى، من بينهم رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق والنائب الأول لمُحافظ نينوى وقائممقام قضاء الموصل السابق".

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