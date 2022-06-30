سبعة مليارت دينار لتطوير الخدمات في البغدادي بالانبار

2022/06/30 | 18:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أعلن مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي، الخميس، تخصيص ميزانية مالية لناحية في المناطق الغربية لارتقاء بواقعها الخدمي.وقال العبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية خصصت ميزانية مالية تقدر بـ 7 مليار دينار للنهوض بالواقع الخدمي لناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار”.وأضاف، أن “الناحية تفتقر بعض مناطقها للتيار الكهربائي […]

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