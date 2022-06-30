2022/06/30 | 18:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس مجلس العموم ليندسي هويل إعادة النظر في القوانين الخاصة بهذا الموضوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير برلماني يدعو النائبات لعدم ادخال اطفالهن الى مجلس العموم البريطاني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير برلماني يدعو النائبات لعدم ادخال اطفالهن الى مجلس العموم البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).