إرتفاع حالات الاصابة بالحمّة النزفية الى 225 وذي قار تسجل أعلى الإصابات

2022/06/30 | 18:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الحالات المؤكدة بمرض الحمى النزفية إلى 225.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة خبر برس (واخ)، إن “حصيلة الإصابات بالحمى النزفية ارتفعت إلى 225 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

وأضاف، أن “المجموع الكلي للوفيات ارتفع كذلك إلى 36 حالة من ضمن عدد الإصابات البالغ 225″، لافتاً إلى أن “ذي قار سجلت أعلى حصيلة من بين المحافظات بلغت 90 حالة مؤكدة”.

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