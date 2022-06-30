مقتل ناشط في قضاء سنجار على يد مسلحين مجهولين

2022/06/30 | 18:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد اكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان ،اليوم الخميس ، مقتل الناشط في قضاء سنجار جميل سليمان على يد مسلحين مجهولين.

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