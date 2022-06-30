السودان.. ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات

2022/06/30 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة أطباء السودان، اليوم الخميس، مقتل متظاهر اخر، ليرتفع عدد ضحايا المظاهرات التي تشهدها البلاد إلى 5 قتلى، واضافت إن الشرطة اقتحمت المستشفيات واستخدمت الغاز المسيل للدموع.وقالت اللجنة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن “روح شهيد خامس ارتقت قبل قليل، لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاصة حية في الرأس”.

واضافت أن “عدد الشهداء لهذا اليوم 30 حزيران2022 ارتفع إلى خمسة”.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن “اثنين من المتظاهرين قتلوا في مدينة أم درمان، وذلك بعد الإعلان عن مقتل اثنين آخرين قبل ساعات”.

واشارت اللجنة إلى ان “كثرة الإصابات، ومنها الخطيرة جدا، في كل من مدن العاصمة الخرطـوم (أمدرمان، بحري، الخرطوم)”.

واوضحت ان “عدد الضحايا الذين أحصتهم منذ انقلاب 25 من تشرين الثاني، ارتفع إلى 108 قتلى”.

وفي بيان لاحق أفادت اللجنة أنها “رصدت عددا من محاولات اقتحام المستشفيات في ولاية الخرطوم، وقالت إن الكوادر الطبية تتعرض لمضايقات”.

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