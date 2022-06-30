تسليم 3 مواقع لبناء مدارس نموذجية في قضاء حديثة

2022/06/30 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليميأعلن قائممقام قضاء حديثة مبروك حميد الجغيفي، اليوم الخميس، تسليم 3 مواقع لبناء مدارس نموذجية ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية، موزعة بين مركز القضاء وناحيتي الحقلانية وبروانة.وقال الجغيفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تسليم مواقع المدارس الخاصة بمشروع بناء مدارس نموذجية ضمن الاتفاقية الصينية، في مركز القضاء وناحيتي الحقلانية وبروانة إلى الشركات المنفذة".وبشأن حجم هذه المدارس أوضح أن "المدرسة الأولى تضم 24 صفاً وستبنى في مركز قضاء حديثة بمنطقة الوسطى قرب نهاية الطريق الحولي".وتابع الجغيفي أن "المدرسة الثانية ستضم 18 صفاً وستبنى في ناحية الحقلانية، قرب الدوار الرئيس من جهة سيطرة الحقلانية".وأشار إلى أن "المدرسة الأخيرة ستبنى في ناحية بروانة، منطقة الشاعي قرب مدرسة الاستقلال وستضم 18 صفاً".

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