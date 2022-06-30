2022/06/30 | 18:49 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصطفى رضا - مباشر: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 4 دولارات خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد قرار مجموعة "أوبك +" الأخير بشأن حجم الإنتاج في شهر أغسطس المقبل.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 3.9 بالمائة، فاقدا …
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وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 3.9 بالمائة، فاقدا …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتراجع بأكثر من 4 دولارات بعد قرار "أوبك +" بشأن الإنتاج في أغسطس) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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