النفط يتراجع بأكثر من 4 دولارات بعد قرار

2022/06/30 | 18:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى رضا - مباشر: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 4 دولارات خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد قرار مجموعة "أوبك +" الأخير بشأن حجم الإنتاج في شهر أغسطس المقبل.وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 3.9 بالمائة، فاقدا …

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