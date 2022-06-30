شاهد بالفيديو.. بنغالي يستغل صاحب دار ببغداد ويسرق منه 70 ألف دولار

2022/06/30 | 18:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بنغالي يستغل صاحب دار ببغداد ويسرق منه 70 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nfbyIaXVvK0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بنغالي يستغل صاحب دار ببغداد ويسرق منه 70 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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