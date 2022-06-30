تعطيل الدوام الرسمي في كردستان لمدة أسبوع

2022/06/30 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع كامل.

وذكرت حكومة الاقليم في بيان تلقته(بغداد اليوم) أنها "وجهت بتعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع بمناسبة عيد الاضحى المبارك".

وبينت أن "العطلة تبدء من يوم السبت الموافق يوم 9 تموز لغاية يوم الاحد الموافق 17 تموز".

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