الصحة تعلن ارتفاع إصابات الكوليرا في العراق

2022/06/30 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، ارتفاع الاصابات بالكوليرا في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "مختبراتنا سجلت 59 إصابة جديدة بالكوليرا في بغداد والمحافظات ليرتفع العدد الكلي الى 139".

وأضاف، أن "اثنين من المصابين توفيا، وآخرهم سيدة في بغداد توفيت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

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