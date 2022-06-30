أوبك بلس يقرر الالتزام بسياسات الإنتاج دون تغيير خلال اب المقبل

2022/06/30 | 18:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قرر تحالف أوبك بلس اليوم الخميس الالتزام بسياسات إنتاج النفط المتفق عليها دون تعديل خلال أغسطس المقبل، حيث قرر أوبك بلس زيادة الإمدادات النفطية بنحو 648 ألف برميل يوميا بما يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه خلال يوليو المقبل.وأشار تحالف أوبك بلس إلى أنه لم يتخذ قرارا حيال مستويات الإنتاج فيما بعد […]

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