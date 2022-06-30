“ضمن الإتفاقية العراقية – الصينية” تسليم (3) مواقع لبناء مدارس نموذجية في حديثة

2022/06/30 | 19:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد قائممقام قضاء حديثة مبروك حميد الجغيفي، اليوم الخميس، تسليم 3 مواقع لبناء مدارس نموذجية ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية، موزّعة بين مركز القضاء وناحيتي الحقلانية وبروانة.

وقال الجغيفي لوكالة خبر برس (واخ)، إنه “تم تسليم مواقع المدارس الخاصة بمشروع بناء مدارس نموذجية ضمن الاتفاقية الصينية، في مركز القضاء وناحيتي الحقلانية وبروانة إلى الشركات المنفذة”.

وبخصوص حجم هذه المدارس أوضح أن “المدرسة الأولى تضم 24 صفاً وستبنى في مركز قضاء حديثة بمنطقة الوسطى قرب نهاية الطريق الحولي”.



وتابع الجغيفي أن “المدرسة الثانية ستضم 18 صفاً وستبنى في ناحية الحقلانية، قرب الدوار الرئيس من جهة سيطرة الحقلانية”.

وأشار إلى أن “المدرسة الأخيرة ستبنى في ناحية بروانة، منطقة الشاعي قرب مدرسة الاستقلال وستضم 18 صفاً”.

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