حزب إيزيدي يحمل حكومة كردستان مسؤولية حرائق المخيمات

2022/06/30 | 19:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ نينوى..حمل حزب التقدم الإيزيدي، الخميس، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تكرار عمليات الحرائق التي تطال مخيمات النازحين الإيزيديين في دهوك.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال رئيس الحزب سعيد بطوش في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “حكومة إقليم كردستان تتحمل مسؤولية الحرائق، لأنها لاتوفر إجراءات السلامة، كما أنها تمنع […]

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