مصرع وإصابة 4 اشخاص بحادث مروع في ذي قار

2022/06/30 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بحصول حادث مروري مروع ادى لاحتراق عجلات ومصرع واصابة من فيها.

المصدر قال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "حادثا مروريا وقع على الطريق الخارجي ادى لتصادم ثلاث سيارات احداهن تابعة لشركة توزيع غاز ذي قار وكانت محملة بمادة تستخدم لتخفيف مادة الغاز ".

واضاف، ان " بسبب السيارة الثالثة اشتعلت النيران بالسيارات وادى ذلك لمصرع شخص حرقا واصابة ثلاثة اخرين بحروق نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج".

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