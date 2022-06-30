تحديد مدة وأيام عطلة عيد الأضحى في العراق

2022/06/30 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر محلي، الخميس، عن تفاصيل عطلة العيد الرسمية لدوائر الدولة في العراق ، مبينا ان العطلة ستمنح من التاسع بتموز وتنتهي يوم 17 منه .

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " عطلة عيد الاضحى ستصادف يوم التاسع من تموز وهو السبت وتنتهي يوم الـ 13 منه الا ان مصادفة يوم الـ 14 تاريخ الثورة سيمدد العطلة الى يوم الاحد المقبل في 17 تموز".

ويوم الاربعاء، أعلن ديوان الوقف السني، مصادفة يوم السبت الموافق 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان قد حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك سيكون العاشر من تموز.

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