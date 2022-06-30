نزاع النفط والغاز.. بارزاني: نستعد قانونياً لمواجهة ضغوط بغداد ووزارة النفط الاتحادية

2022/06/30 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *رئيس حكومة إقليم كوردستان يشرف على الاجتماع الأول للمجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز* أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز مسرور بارزاني، اليوم الخميس 30 حزيران (يونيو) 2022، على الاجتماع الأول للمجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز بعد تعديل قانون النفط والغاز.وجرى في الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة نائب رئيس […]

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بارزاني: نستعد قانونياً لمواجهة ضغوط بغداد ووزارة النفط الاتحادية أولاً على ايرث نيوز.

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