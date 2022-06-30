مصرف الإتحاد يبحث مع البعثة الإيطالية التسهيل المصرفي لدخول الشركات الايطالية الى العراق

2022/06/30 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس إدارة مصرف الإتحاد العراقي علي مفتن، مع نائب رئيس البعثة الإيطالية في العراق ببغداد أليساندرو مينيني، تعزيز التعاون المصرفي بين المصرف والبعثة.وذكر اعلام المصرف في بيان إن "رئيس مجلس إدارة مصرف الإتحاد العراقي علي مفتن استقبل في مكتبه رئيس البعثة الإيطالية في العراق ببغداد أليساندرو مينيني".وبحث اللقاء "بحضور المدير المفوض نبيل العبادي التعاون المشترك بين المصرف والسفارة في مجالات مختلفة بالإضافة إلى عملية فتح الحسابات المصرفية وكشوفات الحسابات للوافدين الى إيطاليا وفق الضوابط و السياقات الاصولية و القانونية، فضلاً عن فتح افاق التعاون مع الشركات الايطالية و إمكانية دخولها للسوق العراقية".و قدم رئيس مجلس الادارة درع المصرف لرئيس الدائرة القنصلية تقديراً لزيارته لمصرف الاتحاد العراقي .

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