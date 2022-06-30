اللجنة المالية النيابية تشيد بخطوة البنك المركزي انشاء منصة لخطابات الضمان

2022/06/30 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- خاص

أشادت اللجنة المالية النيابية، بخطوة البنك المركزي انشاء منصة خطابات الضمان التي قضت على المشاريع الوهمية في الحكومة.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "انشاء منصة خطابات الضمان، خطوة مهمة جدا، تؤدي إلى التقليل من المشاريع الوهمية".

وأضاف أن "الدولة العراقية كانت تعاني من المشاريع الوهمية بسبب الفساد المستشري، ولكن منصة خطابات الضمان التي قام بإنشائها البنك المركزي تعتبر مهمة جدا للتقليل من ذلك".

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