تقرير: الجيش الأمريكي انتهك قوانين الحرب في العراق وسوريا

2022/06/30 | 19:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اوضح تقرير لموقع تكساس ناشيونال سيكيورتي ريفيو، الخميس 30 حزيران 2022، ان الجيش الامريكي...

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