2022/06/30 | 19:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZvVnb0nJ4ZY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استنكار واسع لتصرفات محافظ بابل وتحريضه المزارعين للتجاوز على الحصص المائية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استنكار واسع لتصرفات محافظ بابل وتحريضه المزارعين للتجاوز على الحصص المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).