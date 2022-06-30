برلماني: التدخل بالشأن العراقي والتحكم بالقرار السياسي أخطر من العسكري

2022/06/30 | 20:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، الخميس، ان التدخل الخارجي بالشأن السياسي اخطر من التدخل العسكري بسبب وجود جهات تعمل لصالح تلك الدول للتحكم بالقرار العراقي.وقال الكاظمي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الولايات المتحدة الأمريكية اخترقت المؤسسات الحكومية وتعدت المواثيق الدبلوماسية وجعلت من سفارتها مكانا للتامر على العراق […]

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