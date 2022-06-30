2022/06/30 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يطيح بـ”داعشي” جنوبي صلاح الدين

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