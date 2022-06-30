طقس العراق.. درجات الحرارة تصل الى الـ 50 وتوقعات بأجواء مغبرة

2022/06/30 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد ليوم الخميس والأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية الجمعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في الاقسام الشمالية منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر في الاقسام الجنوبية منها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، ولا تغير فيها في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر خاصة في اقسامها الشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر في اقسامها الجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً يتحول الى مغبر أبتداءً من الاقسام الغربية، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً مغبراً يتحسن تدريجياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع غبار خفيف، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ويكون مغبراً في الاقسام الغربية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية وتكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى، بينما سيكون القس مغبراً مع فرصة حدوث عواصف ترابية وتكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الشمالية، في حين يكون الجو مغبراً في المناطق الجنوبية مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق"ز

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الخميس وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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