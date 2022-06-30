2022/06/30 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص… كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، خطتها بشأن عطلة عيد الاضحى المبارك.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في حديث لـ /المركز الخبري الوطني/، إنه “مع اقتراب عيد الاضحى هناك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تكشف خطتها لعيد الاضحى المبارك المركز الخبري الوطني.

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