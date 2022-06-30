رئيس إندونيسيا يسلم فلاديمير بوتين رسالة من زيلينسكي

2022/06/30 | 20:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أنه نقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة حمله إياها نظيرهما الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقال الرئيس الإندونيسي -عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي في موسكو- إنه نقل رسالة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى …

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