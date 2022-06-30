الهيئة الوطنية تبحث متطلبات تعزيز الاستقرار في ديالى

2022/06/30 | 20:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، الخميس، ثلاثة ملفات.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترأس، اليوم، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور قادة مجتمع الاستخبارات".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا آليات وسبل تعزيز النجاحات الأمنية على المجاميع الإرهابية التي تحققت مؤخرا، إضافة إلى بحث الواقع الأمني في محافظة ديالى، ومتطلبات تعزيز الاستقرار في المحافظة".

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