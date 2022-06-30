التضخم في أميركا يحافظ على ارتفاعه في حزيران

2022/06/30 | 20:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حافظ التضخّم في الولايات المتحدة على مستوى عالٍ في مايو عند 6.3 %، بينما تباطأ إنفاق الأسر، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد المؤشرات الرئيسية للتضخّم الذي نشرته وزارة التجارة الخميس والذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي.وعلى مستوى شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6 %، مقابل 0.2% في أبريل.ومع ذلك، يبقى المعدل […]

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