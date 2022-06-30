2022/06/30 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LErYxHt0R4A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا جوجو تتمنى ان تصبح رئيسة جمهورية العراق وما اسرار سجنها؟ | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا جوجو تتمنى ان تصبح رئيسة جمهورية العراق وما اسرار سجنها؟ | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).