2022/06/30 | 20:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

حدّدت وزارة التربية، اليوم الخميس، مراكز اختبار طلبة الصف الثاني المتوسط والصف الخامس الإعدادي المتقدمين منهم إلى نظام التسريع للعام الدراسي 2022 – 2023.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “اختبار طلبة الصف الثاني المتوسط سيكون في بناية (ثانوية المتميزات) الواقعة في شارع فلسطين بجانب نادي الشباب الرياضي وخلف محطة تعبئة وقود المهندسين”.



وأضاف البيان، “أما اختبار طلبة الصف الخامس الاعدادي (الاحيائي والتطبيقي) سيكون في بناية (مدرسة مار يوحنا الحبيب) الواقعة في شارع فلسطين بالقرب من ساحة بيروت بجانب ثانوية 14 تموز للبنات”.

وأشار إلى أن “الامتحان يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر تموز المقبل لعام 2022”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدّد مراكز اختبار الطلاب المتقدمين الى نظام التسريع للعام الدراسي 2022 – 2023) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدّد مراكز اختبار الطلاب المتقدمين الى نظام التسريع للعام الدراسي 2022 – 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).