بمناسبة الإعلان الرسمي لاستضافة البصرة لــ “خليجي25”..نبذة مختصرة عن تاريخه

2022/06/30 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد انطلقت دورة كأس الخليج لأول مرة عام 1970م، في البحرين بمشاركة أربعة منتخبات هي البحرين – قطر – الكويت – السعودية وفاز بلقبها الأول منتخب الكويت.وفي عام 1972م أقيمت النسخة […]

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