شاهد بالفيديو.. الأمن الوطني يضبط عصابات تهريب الوقود في العراق

2022/06/30 | 20:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمن الوطني يضبط عصابات تهريب الوقود في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: C04a2MWT2uw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمن الوطني يضبط عصابات تهريب الوقود في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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