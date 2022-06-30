نزاع عشائري يطيح بشخصين شمالي البصرة

2022/06/30 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة ..افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل شخصين على خلفية نزاع وثأر عشائري شمالي محافظة البصرة.وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان “شخصين قتلا بنزاع وثأر بين عشيرتين في منطقة ابي الصخير شمالي محافظة البصرة”.واشار المصدر الى ان ” النزاع والثأر العشائري قائم منذ سنوات رغم التدخلات العشائرية والحكومية من اجل الصلح بين العشيرتين”.إنتهى/٢٥

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