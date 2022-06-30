2022/06/30 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد قررت عشائر محافظة ديالى، الخميس، الاتفاق الجماعي على مبدأ العقوبة المضاعفة لاول مرة بعد 2003.وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث تابعه /المركز الخبري الوطني/،ان” السنوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشائر ديالى تتفق على مبدأ العقوبة المضاعفة للحد من ظاهرة سلبية المركز الخبري الوطني.

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